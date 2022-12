Besonderer Ring: Haben Pietro Lombardi und Laura geheiratet?

Sind Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) etwa schon längst Mann und Frau? Im vergangenen Oktober hatten der Sänger und die Influencerin die freudigen Nachrichten mit ihren Fans geteilt, dass sie sich miteinander verlobt haben. Auch ihr erster gemeinsamer Nachwuchs ist aktuell auf dem Weg. Vor wenigen Wochen verriet die werdende Mama dann auch, dass das Paar noch vor der Geburt heiraten möchte – aber ist das womöglich längst geschehen? Nun teilte Laura nämlich ein Foto, auf dem sie einen verdächtigen Ring trägt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die frühere Anwaltsfachkraft nun einen Schnappschuss, der bei den Fans für viel Aufruhr sorgte. Auf dem Bild sitzt Laura lässig vor dem Spiegel und lächelt in die Kamera. Neben ihrem Babybauch sticht jedoch noch ein weiteres Detail ins Auge: An der Hand, mit dem sie ihr Handy hält, glänzt ein auffälliger Goldring. Das fiel auch zahlreichen Abonnenten der Beauty auf. Unter dem Post sammelten sich viele Nachrichten an, die über Lauras Beziehungsstatus munkeln. "Laura und Pietro sind verheiratet!", "Ihr habt geheiratet, der Ring" oder "Du trägst einen Ehering?", lauteten nur einige entzückte Kommentare.

Andere User bewunderten hingegen einfach nur die Babykugel der Düsseldorferin. "Dir steht schwanger sein so sehr", schwärmte zum Beispiel ein Follower. Bisher haben sich allerdings weder Laura noch Pietro zu den Hochzeitsspekulationen zu Wort gemeldet.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

