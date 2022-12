Chemo wirkt nicht: Fußball-Legende Pelé in Sterbebegleitung

Schockierende Neuigkeiten über den Gesundheitszustand von Pelé (82)! Der ehemalige brasilianische Nationalspieler hat in letzter Zeit immer wieder mit besorgniserregenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam gemacht. Nachdem dem ehemaligen Sportstar vergangenes Jahr ein Tumor entfernt worden war, kam der Krebs im April zurück. Zuletzt war der einstige Stürmer aufgrund einer Herzinsuffizienz wieder im Krankenhaus. Jetzt wurde Pelé offenbar zur Sterbebegleitung in ein Hospiz verlegt.

Wie The Sun berichtet, springt der Körper des dreifachen Weltmeisters, der mit Darmkrebs kämpft, nicht mehr auf die Chemotherapie an. Deshalb wurde Pelé jetzt in ein Hospiz-Krankenhaus verlegt, wo er palliativmedizinisch bis zum Ende seines Lebens betreut werden soll.

Und das, obwohl seine Tochter Kely Nascimento die Fans gerade erst auf beruhigt hatte: "Es gibt keinen Notfall oder eine neue schlimme Prognose. Ich werde über Neujahr dort sein und verspreche, einige Bilder zu posten. Wir wissen eure Sorge und Liebe wirklich sehr zu schätzen!", hatte Kely nach den Berichten über Pelés Krankenhausaufenthalts Entwarnung gegeben.

Pelé und seine Tochter Flavia Kurtz

Pelé, brasilianischer Ex-Fußballer

Pelé im Februar 2022

