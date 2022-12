Kleid und Co.: Neue Details zu Julia Holz' zweiter Trauung

Julia Holz verrät weitere Hochzeitsdetails! Schon vor über einem Monat heiratete die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihren Partner Iwan. Das Paar gab sich vor einer herrlichen Kulisse am Strand von Thailand das Jawort und feierte im kleinen Kreis. Doch die TV-Auswanderin will auch noch ein rauschendes Fest nachlegen und berichtete davon, eine zweite Trauung zu planen. Mit Promiflash plauderte Julia nun über ihre Hochzeitsvorbereitungen!

Im Interview mit Promiflash erzählte die 36-Jährige von den bisherigen Plänen für ihre Trauung: "Ich kann schon so viel sagen. Sie wird im Mai stattfinden, in einer großen Kirche mit unseren Familien und Freunden." Auch von ihrem Kleid hat sie schon eine genaue Vorstellung – will allerdings für sich behalten, welche Robe es werden soll. Und wird die Hochzeit in Deutschland oder in Iwans Heimat Holland gefeiert? "Sie wird in Deutschland stattfinden", verriet die Mutter einer Tochter.

Von den Vorbereitungen will sich Julia nicht unter Druck setzen lassen. "Ich bin immer relaxed... Wir werden uns eine schöne Hochzeit machen, aber ich bin gar nicht gestresst", betonte Julia im Gespräch mit RTL. Ihre erste Trauung hatte sie einige Nerven gekostet. Die Heirat musste sogar zeitweise abgesagt werden.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrem Partner

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, "Goodbye Deutschland"-Star

