Kurz vor Weihnachten: Mariah Carey und Wham! erobern Charts

Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Nur noch drei Wochen, dann ist endlich Heiligabend. Neben dem Geruch von frischen Plätzchen, einem geschmückten Tannenbaum und der Zeit mit der Familie, darf eine Sache keinesfalls fehlen: Weihnachtsmusik! Und da gibt es zwei Songs, die jedes Jahr hoch und runterlaufen: "All I Want For Christmas Is You" aus dem Jahr 1994 und "Last Christmas" von 1984. Kurz vor dem Fest schafften es diese Ohrwürmer wieder an die Spitze der Charts.

Jeden Freitag erscheinen die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts. Und auf die ersten zwei Plätze der Single-Tabelle schafften es zwei Weihnachtsklassiker. Auf der zwei landete das britische Pop-Duo Wham! mit ihrem unvergesslichen Hit "Last Christmas". Was überraschend ist: Erst vergangenes Jahr belegte das Weihnachtslied zum allerersten Mal Platz eins der UK-Charts. An die Spitze der deutschen Hitliste stieg diese Woche ein anderer großer Christmas-Song. Pop-Diva Mariah Carey (53) kletterte mit ihrem Klassiker "All I Want For Christmas Is You" auf den ersten Platz der Rangliste.

Insgesamt schafften es ganze 40 Weihnachtslieder in die Single Top 100. Darunter beispielsweise Sarah Connors (42) "Ring Out The Bells", die auf der 41. landete. Auch Zoe Wees (20) könnte die Fans überzeugen. Ihr Song "All I Want (For Christmas)" belegte den 59. Platz.

Getty Images Mariah Carey, September 2017 in Washington

Getty Images George Michael und Andrew Ridgeley von Wham!

ActionPress Ariana Grande, Mariah Carey und Jennifer Hudson bei Mariah Careys Weihnachts-Special 2020

