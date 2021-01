Dieser Chart-Erfolg hat lange auf sich warten lassen! 1984 schufen George Michael (✝53) und Andrew Ridgeley (57) als Popgruppe Wham! mit ihrem Song "Last Christmas" einen echten Welthit. Der Track gilt als das Weihnachtslied schlechthin und läuft in der Adventszeit im Radio hoch und runter. Doch obwohl so gut wie jedes Kind die Melodie kennt, landete "Last Christmas" noch nie auf dem ersten Platz der UK-Single-Charts – bis jetzt!

Wie The Guardian berichtet, schaffte es der Song nun tatsächlich 36 Jahre nach der Erstveröffentlichung auf das Siegertreppchen der britischen Single-Charts. Mit dieser Platzierung brach "Last Christmas" sogar einen Rekord – denn kein Hit musste zuvor so lange warten, bis er schlussendlich auf dem ersten Platz landete. Als Rekordhalter galt zuvor "(Is This the Way to) Amarillo" von Tony Christie, der 1971 veröffentlicht wurde und 33 Jahre später die Charts anführte. In der deutschen Rangliste reichte es für den Wham!-Track übrigens "nur" für Platz zwei.

Der Erfolg von "Last Christmas" erfreut auch Co-Schöpfer Andrew sehr. Laut dem UK-Magazin erklärte der 57-Jährige: "Die Platzierung ist ein Beweis für die zeitlose Anziehungskraft und den Charme des Songs. Es ist eine angemessene Hommage an Georges Songwriting-Genie... Er wäre unglaublich stolz und begeistert gewesen!"

