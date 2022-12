Nach Promi BB: Hat Jörg Knör jetzt Lust auf mehr Reality-TV?

Hat Jörg Knör (63) jetzt etwa Blut geleckt? Als Komiker und Parodist hat sich der gebürtige Wuppertaler einen Namen gemacht. Jetzt war er außerdem bei Promi Big Brother zu sehen. Doch die Zuschauer haben ihr Urteil gefällt: Der Comedian musste den TV-Container als fünfter Teilnehmer verlassen. Promiflash hat nach seinem Exit nachgehakt: Will Jörg nun weiterhin im Reality-TV Fuß fassen?

Im Gespräch mit Promiflash warf der 63-Jährige einen Blick in die Zukunft. Will er an noch mehr Realityshows teilnehmen? "Es gibt kein Format, was mich noch so ansprechen würde. Ich hab weder den Körper für Love Island noch sonstige Formate, mit denen ich irgendetwas anfangen kann", erzählte Jörg. Einzig "Promi Big Brother" habe ihn gereizt. "Der entscheidende Faktor, warum ich dann gesagt habe, dass ich mir das zutrauen könnte, ist Jörg Draeger, der mir in der letzten Staffel mit über 70 gezeigt hat, dass man mit Würde rein und rausgehen kann", berichtete er.

Die "Neugier und diese Lust auf ein erstes Mal, dieses Adrenalin" habe ihn in den TV-Knast gelockt – außerdem seine beiden Töchter, die auf TikTok und Co. unterwegs sind und auch Jeremy Fragrance (33) "verehren". "Meine Kinder haben mich tatsächlich ein wenig aufgefordert: 'Papa, du musst mal begreifen, was Influencer sind und dich in diese Welt begeben.' Und ich glaube, da war ich mittendrin", merkte Jörg an.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 19. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 Jörg Knör und Jay Khan in der zehnten "Promi Big Brother"-Staffel

Anzeige

Instagram / joergknoer Jörg Knör im Juli 2022

Anzeige

Sat.1 Jörg Knör, "Promi Big Brother"-Bewohner 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de