Nächster Exit: Dieser "Promi Big Brother"-Bewohner ist raus

Die Reihen bei Promi Big Brother lichten sich allmählich! Seit über einer Woche hausen Micalea Schäfer, Walentina Doronina (22), Menderes (38) und Co. vollkommen isoliert von der Außenwelt auf dem staubigen Dachboden, der kühlen Garage oder dem luxuriösen Loft. Nachdem der Versicherungsdetektiv Patrick Hufen und der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (33) freiwillig gegangen waren, stand am Freitag der erste reguläre Rauswurf an. Doch wer muss nach Diana Schell (52) heute die Show verlassen?

Seit Samstag konnten die Zuschauer abstimmen, welchen Bewohner sie nicht mehr in der Sendung haben wollen. Nominiert waren die Love Island-Siegerin Jennifer Iglesias (24), der einstige Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan (31), Popstars-Sternchen Doreen Steinert (36), der Komiker Jörg Knör (63) sowie der Journalist Jörg Dahlmann (63). Am Ende wurde es knapp zwischen Letzterem und Sam. Der Sportkommentar konnte sich jedoch nicht ganz durchsetzen und musste sich gegen den Influencer geschlagen geben!

Die Nachrückerin Catrin Heyne hatte als einzige Kandidatin Welpenschutz und durfte nicht nominiert werden. Die anderen Kandidaten hatten hingegen keine oder nur wenige Stimmen ihrer Mitbewohner erhalten und blieben damit von der Abschussliste verschont.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Jörg Knör, "Promi Big Brother"-Bewohner 2022

Sam Dylan bei "Promi Big Brother", 2022

Catrin Heyne bei "Promi Big Brother" 2022

