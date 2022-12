"Sixpack verfehlt": Promi-BB-Jörg engagierte Fitnesstrainer

Dieser Plan von Jörg Knör (63) ist wohl nicht ganz aufgegangen! Der Komiker zog in diesem Jahr in den Promi Big Brother-Container. Gestern Abend wurde es dann ernst für ihn: Gegen seinen Mitstreiter Rainer Gottwald musste sich der gebürtige Wuppertaler der Entscheidung der Zuschauer stellen – und zog den Kürzeren. Dabei hatte sich Jörg vor seinem Einzug extra fit gemacht: Promiflash verriet er jetzt, wie die Sporteinheiten für ihn waren.

"Was ich erstaunlicherweise nicht vermisst habe, war das Essen", erzählte Jörg im Gespräch mit Promiflash. Im Gegenteil – er habe sich vor der Sendung sogar extra in Form gebracht: "Ich hatte kurz vor dem Einzug sogar einen Personal Trainer, weil ich unter dem kalten Wasserschlauch stehen wollte und die Leute sollten sagen: 'Boah, so kann man mit 63 aussehen!'" Ganz gefruchtet habe die Anstrengung allerdings nicht: "Ich habe das Sixpack weit verfehlt."

Mit seinem sportlichen Engagement zeigte sich Jörg aber dennoch zufrieden: "Im Hotelzimmer hatte ich schon zwei Kilo verloren und insgesamt waren es sechs oder sieben Kilo." Auch optisch habe sich das gezeigt, betonte er: "Heute Morgen habe ich auch ganz stolz gesehen, dass das T-Shirt ganz glatt nach unten fällt – ohne einen Hügel."

Anzeige

Sat.1 Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Jörg Knör, "Promi Big Brother"-Bewohner 2022

Anzeige

Sat.1 Jörg Knör und Jay Khan in der zehnten "Promi Big Brother"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de