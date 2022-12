Nachricht aus Klinik: Wie geht es Coupleontour-Ina zurzeit?

Coupleontour-Ina gibt ihren Fans stets Updates über ihren Zustand! Die YouTube-Bekanntheit erlitt im Sommer einen schweren Schlaganfall – und das kurz vor der Geburt ihrer Tochter Olivia. Ihre Ehefrau Nessi überstand die Entbindung der Kleinen trotz der emotionalen Situation gut und kümmert sich auch rührend um ihre Liebste. Ina ist nach wie vor in der Klinik – wie geht es ihr denn momentan?

In ihrer Instagram-Story spielte Nessi nun Sprachnachrichten von Ina ab, in denen sie unter anderem auch erzählte, wie es ihr aktuell ergeht. "Schon deutlich besser, als zu Beginn", betonte die Netz-Bekanntheit. Es gebe noch Momente, in denen sie sich "doof fühlt, aber es wäre ja auch komisch, wenn nicht", betonte sie. Denn der Weg zur Besserung sei lang, erklärte sie bereits des Öfteren. Vor wenigen Tagen zeigte sie jedoch, was für große Fortschritte sie schon gemacht hat.

Im Netz teilte Nessi nun ein rührendes Video, in dem zu sehen ist, wie Ina gemeinsam mit ihrer Frau eine längere Strecke durch ihr Klinikzimmer geht. "Du kannst die Wellen nicht stoppen. Aber du kannst lernen, auf ihnen zu surfen", heißt es über dem Clip.

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, Webstar

Instagram / coupleontour Vanesssa und Ina von Coupleontour im Dezember 2022

