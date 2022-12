Patrick und Brittany Mahomes' Tochter lernt das Baby kennen

Ein großer Moment für Familie Mahomes! NFL-Star Patrick Mahomes (27) und seine Frau Brittany sind Anfang der Woche wieder Eltern geworden: Nach Töchterchen Sterling Skye folgte jetzt ein Junge. Ihr Nesthäkchen trägt den Namen Patrick 'Bronze' Lavon Mahomes III. Nachdem seine große Schwester Sterling bei der Geburt natürlich nicht dabei gewesen war, durfte sie den kleinen Mann nun kennenlernen: Mama Brittany postete jetzt das erste gemeinsame Bild ihrer Kids!

Ganz stolz veröffentlichte die 27-Jährige jetzt diesen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story: Sterling sitzt hier auf der Couch und hält ihren kleinen Bruder im Arm. Sein Gesicht sieht man aber nicht. Die Einjährige trägt eine süße Schleife im Haar und Bronze hat einen Strampler mit Sternkonstellationen an. Zusammen sind die beiden ein wahrhaft putziger Anblick! Ihre Mama schwärmt in der Bildunterschrift: "Sie ist wirklich die allerbeste große Schwester."

Bronze ist ja ein recht außergewöhnlicher Name für ein Kind. Was halten die Fans davon? Die Promiflash-Leser waren sich in einer Umfrage zu dem Thema uneinig: Die knappe Mehrheit von 51,8 Prozent gab an, dass sie den Namen schön findet. 48,1 Prozent wiederum hätten einen anderen gewählt.

Anzeige

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes' Kinder Sterling und Bronze

Anzeige

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes mit ihrer Tochter Sterling

Anzeige

Instagram / patrickmahomes Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III, Baby von Patrick und Brittany Mahomes

Anzeige

Wie gefällt euch das Bild von Sterling und Bronze? Es ist total süß! Ich hätte gerne sein Gesicht gesehen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de