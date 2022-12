Promi BB: Rainer Gottwald beeindruckt mit Abenteuerleben

Geschichtsstunde bei Promi Big Brother! Seit über zwei Wochen stecken die Kandidaten jetzt mitunter schon im Container – viele Stunden, in denen die Stars sich irgendwie die Zeit mussten! Das führte zuletzt zu dem einen oder anderen Geständnis. So sprach Micaela Schäfer (39) beispielsweise offen darüber, dass sie sich mehr Liebe in ihrer Beziehung wünschen würde. Rainer Gottwald wiederum unterhält seine Mitbewohner jetzt mit seinen Abenteuergeschichten.

In der heutigen Show berichtet der Box-Manager von seinem filmreifen Leben – darunter auch von seiner dramatischen Scheidung mit der Ex und seiner Auswanderung in die Karibik. "Sie hatte alles gesperrt, ich konnte auf kein Konto mehr zugreifen. Das waren schon ein paar Mark. Da war ich dann angewiesen auf den Verkauf meiner Studios und der Autos – da habe ich dann alles zusammengekratzt und ab nach Caracas", schildert Rainer. "Da war es uns dann zu bunt. Da war immer Schießerei abends und Ausgangssperre."

Weiter erinnert sich der Realitystar: "Wir sind dann weiter nach Santo Domingo. Da hatte ich einen Freund. Das war ein kanadischer Bankräuber. Der hatte von einem Bankraub so viel Geld. Da hatten wir ne’ Villa mit Pool am Strand. Hübsche Frauen, gutes Leben, das war eine wilde Zeit." Die restlichen Garagen-Bewohner zeigen sich total beeindruckt von seinen Storys: "Rainers Leben ist einfach ein Film – also das ist wow", kommentiert Jennifer Iglesias (24) seine Erzählungen. "Das ist schon krass, kann man gar nicht glauben", betont Sam Dylan (31).

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 / Marc Rehbeck Rainer Gottwald, "Promi Big Brother"-Bewohner 2022

Sat.1 Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Rainer Gottwald, Sam Dylan und Menderes bei "Promi Big Brother"

