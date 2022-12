Wohnung fast leer: Laura Maria Rypa schiebt den Umzugsblues!

Laura Maria Rypa (26) ist wohl etwas melancholisch! Die Influencerin und der Sänger Pietro Lombardi (30) ziehen jetzt zusammen. Denn ihr kleiner Sohn erblickt schon in ein paar Wochen das Licht der Welt, wie sie selbst verriet. Zudem sind die zwei verlobt. Das bedeutet für die werdende Mama aber auch: Kisten packen und Umzugsstress. Währenddessen scheint Laura etwas emotional zu werden.

In ihrer Instagram-Story gewährte die 26-Jährige nun Einblicke in den Umzug. Ihre Mutter hilft ihr dabei, die Sachen aus ihrer Wohnung in Pies Haus zu fahren. Zu einem Clip ihrer alten Bleibe schrieb Laura: "Heute werden noch die restlichen Möbel abgeholt und abgebaut und dann ist die Wohnung auch schon leer. Ich werde die Wohnung [ein] bisschen vermissen." Ihre eigenen vier Wände wollte sie zunächst gar nicht aufgeben.

Der Grund: Wenn der Musiker mal wieder unterwegs ist und die Bühnen Deutschlands unsicher macht, würde Laura alleine im Haus Angst bekommen. "Da ist es mir lieber, wenn ich mehr in der Nähe von meinen Eltern wohne, falls was sein sollte oder so", erklärte sie damals noch. Jetzt gibt die werdende Mutter ihre Wohnung aber doch auf.

