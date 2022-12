Aufhebung der Vormundschaft ein Jahr her: So geht es Britney

Seit einem Jahr ist sie frei! Britney Spears (41) hat mit Sam Asghari (28) den Mann ihres Lebens gefunden. In diesem Juni gab sich das Paar das Jawort und schloss den Bund fürs Leben. Im Nachhinein gestand Britney sogar, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie dabei geistig überhaupt anwesend war. Die Hochzeit wurde erst durch einen wichtigen Wendepunkt in ihrem Leben möglich. Ein Jahr ist es jetzt her, dass Britney aus der Vormundschaft ihres Vaters entlassen wurde. Das hat sich seitdem alles geändert.

Es ist viel passiert im Leben der Pop-Prinzessin. Schon kurz nach dem Gerichtsurteil begannen die Uneinigkeiten um ihr Vermögen und um eine angebliche Überwachung ihres Schlafzimmers. "Ob er es glaubt oder nicht, ob er es akzeptiert oder nicht, seine Tochter fühlt sich traumatisiert von dem, was sie mehr als ein Jahrzehnt lang wegen ihm durchmachen musste", sagte Britneys Anwalt Mathew Rosengart damals in einem Statement. Auch mit ihren Söhnen hatte sie dieses Jahr zu kämpfen, nachdem Jayden in einem Interview von einem "emotionalen Trauma" gegenüber seiner Mutter sprach. Im April gab die Sängerin außerdem eine Schwangerschaft bekannt, erlitt jedoch im darauffolgenden Monat traurigerweise eine Fehlgeburt.

Neben ihren privaten Angelegenheiten gab es beruflich jedoch was zu Feiern. Im August brachte Britney zusammen mit Sir Elton John (75) "Hold Me Closer" raus. Der Song feierte große Erfolge weltweit und hatte schon mehr als 100 Millionen Streams auf Spotify.

Britney Spears, Musikerin

Britney Spears und Sam Asghari

Britney Spears, Sängerin

