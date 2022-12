Prinz Harry verkleidet sich für Waisenkinder als Spider-Man

Was für eine süße Aktion von Prinz Harry (38)! Der Sohn von König Charles III. (74) ist Vater von zwei Kindern. Gemeinsam mit seiner Frau Meghan (41) bekam der einstige Royal zunächst Sohnemann Archie Harrison (3) und dann noch Töchterchen Lilibet Diana (1). In seiner Vaterrolle soll der Brite total aufgehen. Doch auch für andere Kinder gibt er alles: Prinz Harry schmiss sich jetzt für Waisenkinder in ein Spider-Man-Kostüm!

The Sun liegt ein zauberhaftes Video vor, das von Harry und Meghans Organisation Archewell produziert wurde. Der 38-Jährige trägt hier eine Spider-Man-Verkleidung und hält eine kleine Rede für Waisenkinder. "Weihnachten ist eine Zeit, in der wir unsere Lieben sehr, sehr vermissen – und das ist in Ordnung", begann Spider-Man-Harry. "Aber gleichzeitig kann es sein, dass wir uns schuldig fühlen, weil wir ohne unsere Eltern Spaß haben. Aber ich kann euch versichern, dass unsere Eltern immer wollen, dass wir Spaß haben! Also fühlt euch nicht schuldig." Am Ende des Clips schon der Rotschopf dann seine Maske hoch und gab seine Identität preis.

Die Kinder, für die Harry den süßen Clip aufgenommen hat, gehören der Wohltätigkeitsorganisation Scotty's Little Soldiers an. Dabei handelt es sich um Kids, die Elternteile verloren haben, die in den Streitkräften der USA gedient haben. Der Bruder von Prinz William (40) supportet die Organisation schon seit Längerem. Zur Erinnerung: Auch Harry war erst zwölf Jahre alt, als seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) bei einem tragischen Autounfall verstorben ist.

Anzeige

MEGA Prinz Harry im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in Botswana, 2019

Anzeige

Action Press Prinzessin Diana und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de