Ist Prinz Harry und Meghans Trailer eine "Kriegserklärung"?

Sollte etwa schon der Trailer der Dokumentation von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) eine Botschaft sein? Die ersten Einblicke in die Netflix-Serie wurden erst am Donnerstag veröffentlicht, aber sie sorgten bereits für eine Menge Unruhe. Besonders Harrys Bruder Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (40) sollen wenig begeistert von dem kurzen Clip sein. Nun sollen William und Kate dem sogar eine unschöne Botschaft entnommen haben.

Insider verrieten Daily Mail, dass vor allem eine Szene aus dem Trailer bei William und Kate überhaupt nicht gut angekommen sein soll. Nachdem Harry gesagt hatte, dass niemand sehen könne, was hinter verschlossenen Türen passiert, wird ein Bild der Königsfamilie eingeblendet, die mit böser Mimik in die Kamera schaut. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand etwas anderes darin lesen könnte als eine Kriegserklärung", erklärte der Palastinsider. Man sei zwar auf den Inhalt der Doku vorbereitet gewesen, aber dennoch hätten die ersten Bilder für "wachsende Wut" im Palast gesorgt.

Die Tatsache, dass Harry und Meghan sich und ihr Privatleben verfilmt haben, scheint im Bekanntenkreis von William und Kate ebenfalls mit Belustigung aufgenommen worden zu sein. Sie sollen die Serie sogar schon mit der Realityshow Keeping up with the Kardashians verglichen haben. "Es ist wirklich schwer, den Vergleich nicht zu ziehen", scherzte eine Quelle.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, November 2022

