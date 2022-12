"Spargelpisse": Darum endete Chris Evans und Janas Romanze

Jana Kramer (39) hätte an diesem Abend wohl lieber etwas anderes essen sollen. Die Country-Sängerin war über sechs Jahre mit Mike Caussin (35) verheiratet. 2021 reichte die US-Amerikanerin allerdings die Scheidung ein. Der Grund: Der Sportler soll sie mit über 13 Frauen betrogen haben. Vor ihrer Hochzeit mit Mike datete die Schauspielerin allerdings auch einige Zeit Chris Evans (41). Doch die Romanze ging nach einem ganz bestimmten Vorfall im Bad schief.

"Bis heute fühle ich mich irgendwie gedemütigt, das ist so peinlich", begann Jana in ihrem Podcast "Whine Down with Jana Kramer" zu erzählen. Sie sei zu Chris' Haus gefahren. "Es war ein lustiger Abend, aber ich wurde ein bisschen müde. Also sagte ich: 'Hey, ich gehe jetzt ins Bett' oder so. Ich hatte Spargel zum Abendessen, also ging ich ins Bad, aber er kam sofort hinter mir her", plauderte Jana weiter aus. Und das war wohl ein Fehler, denn: "Die letzte Interaktion, an die ich mich erinnere, ist, dass er ins Bad ging, nachdem ich gerade mit Spargelpisse auf der Toilette war, und ich habe nie wieder etwas von ihm gehört", gestand die Schauspielerin. Sie fügte hinzu, dass die beiden "in dieser Nacht keinen Sex hatten", bevor sie am Morgen "den Spargelgang der Schande aus seinem Haus" antrat.

Chris scheint jetzt aber wohl die große Liebe gefunden zu haben. Er ist mit der portugiesischen Schauspielerin Alba Baptista (25) zusammen. Ein Insider verriet, dass die beiden seit über einem Jahr ein Paar sind. "Sie sind verliebt und Chris war noch nie so glücklich. Seine Familie und Freunde verehren sie", so eine Quelle gegenüber der Website.

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Alba Baptista, Schauspielerin

