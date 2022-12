Spielt Sarah Engels' Mutter hiermit auf ihren Ex Pietro an?

Stichelt die Mutter von Sarah Engels (30) hier etwa gegen den Ex ihrer Tochter? 2011 lernte die Sängerin ihren damaligen DSDS-Mitstreiter Pietro Lombardi (30) kennen und lieben, dennoch zerbrach ihre Ehe 2016. Seit 2019 ist der Fußballer Julian Engels (29) der Mann an ihrer Seite. Zwei Jahre später folgte die Traumhochzeit, kurz darauf kam die gemeinsame Tochter Solea zur Welt und machte das Glück perfekt. Nicht nur Sarah ist begeistert von ihrem neuen Mann – auch ihre Mutter Sonja Strano scheint aus dem Schwärmen nicht mehr herauszukommen. Doch will sie mit diesen Zeilen auch auf ihren ehemaligen Schwiegersohn anspielen?

Auf Instagram veröffentlichte Sonja ein süßes Bild mit ihrem Schwiegersohn. Arm in Arm lächeln die beiden in die Kamera. "Manchmal trifft man einen Menschen, der eine reine Seele hat und du weißt, dass er aus etwas schon gutem, etwas noch besseres macht", schrieb sie zu ihrem Schnappschuss. "Ich liebe dich, mein Schwiegersohn, auch wenn ich dachte, es nie mehr zulassen zu können. Danke, dass du der Mann meiner Tochter und der Vater und Stiefvater meiner Enkel bist", fügte sie anschließend hinzu. Diese offensichtliche Liebeserklärung an Julian erscheint gleichzeitig wie ein Seitenhieb gegen Sarahs Ex Pietro.

Erst vor Kurzem machte Sarah deutlich, wie angespannt das Verhältnis zu Pietro aktuell ist. Von seiner skandalösen Aussage, dass er stolz wäre, wenn sein Sohn im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal Sex hätte, war Sarah alles andere als begeistert. "Wir möchten aufgrund unserer Fürsorgepflicht klarstellen, dass wir uns als Familie von solchen Aussagen ganz klar distanzieren und eine andere Wertevermittlung anstreben", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Mutter Sonja Strano

Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels, September 2016

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi, März 2021

