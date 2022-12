Walentina wurde bei "Swipe, Match, Love?" disqualifiziert!

Für Walentina Doronina (22) und BFF Mel hieß es Koffer packen. Die 22-Jährige hat erst vor wenigen Tagen den Promi Big Brother-Container verlassen. Noch vor ihrer Teilnahme an dem Format war die Influencerin mit ihrer Freundin Melanie Teil des "Swipe, Match, Love?"-Casts. In dem Dating-Format machen sich fünf Duos in Europa auf die Reise, um mithilfe von Apps möglichst viele Dates zu bekommen. Doch in der zweiten Folge mussten sich Walentina und Melanie schon wieder verabschieden.

Die zwei Beautys wurden nämlich disqualifiziert, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Anstatt ihr neues Handy zum Swipen zu nutzen, haben sie auf ihrem privaten Handy nur herumgespielt. Walentina zeigte sich in der kurzen Szene der zweiten Folge unbeeindruckt von der ganzen Situation. Im Gegensatz dazu war ihre BFF entsetzt. Genervt sagte sie: "Ich bin richtig abgef*ckt, weißt du das? Ich fliege nirgendwohin. Was ist das denn für eine Verarsche hier!" Daraufhin war dann aber die Suche nach dem perfekten Match für beide zu Ende.

Weiterhin können vier Couples sich noch auf die Suche nach Dates in Europa machen. Seitdem das Duo um Walentina und Mel gehen musste, sind Xenia Prinzessin von Sachsen (36) und Melody Haase (28) als einziges Frauenteam noch im Rennen. Bereits bei #CoupleChallenge zeigten die zwei Reality-TV-Bekanntheiten, dass sie zusammen gut harmonieren.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Influencerin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina bei "Promi Big Brother", 2022

RTL / Daniel Illig Xenia von Sachsen und Melody Haase bei "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber"

