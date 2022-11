Trotz Freund: Walentina Doronina bei "Swipe, Match, Love?"

Wollte Walentina Doronina sich etwa wieder im TV verlieben? Am 24. November startet bei RTL die brandneue Datingshow "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber". Das Konzept ist einfach: Fünf Zweierteams reisen durch Europa, um mit bekannten Apps ihr perfektes Match zu finden. Die ersten Kandidaten standen schon fest – und jetzt erweiterte sich der Cast um Walentina und ihre Freundin Mel.

Via Instagram verkündete Walentinas Freundin Melanie gleichzeitig mit dem Streamingsender RTL+, die Teilnahme des Duos bei "Swipe, Match, Love?". "Sind wir der Herausforderung gewachsen oder haben wir doch keinen Bock auf blöde Dating-Apps? Das erfahrt ihr alles bald...", teaserte die Influencerin an. Fans könnten jetzt irritiert sein, denn eigentlich ist Wale seit September frisch in ihren neuen Freund Can verliebt. Doch RTL gab direkt den Hinweis dazu, dass die Show gedreht wurde, bevor sich das Paar kennenlernte. Den Post kommentierte sie dennoch mit einer Menge Herz-Smileys.

Walentina und Mel sind nicht die einzigen Mädels, die den Versuch mit der Dating-App starten. Zum Auftakt wurden bereits die ersten Kandidatinnen bekannt gegeben: Auch die BBFs Melody Haase (28) und Xenia Prinzessin von Sachsen (36) sind mit von der Partie. Und dass die beiden ein unschlagbares Team sind, bewiesen sie bereits durch den Sieg bei "#Couple Challenge".

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan im August 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

RTL / Daniel Illig Xenia von Sachsen und Melody Haase bei "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber"

