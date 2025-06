Souverän: Die Monaco-Zwillinge meistern ersten Staatsbesuch

Prinzessin Gabriella (10) und Prinz Jacques (10) von Monaco stehlen beim Staatsbesuch des französischen Präsidenten allen die Show. Die Zwillinge des monegassischen Fürstenpaares begleiten ihre Eltern aktuell bei immer mehr Staatsaufgaben. Vergangenen Samstag durften die Geschwister zusammen mit Fürst Albert (67) und Fürstin Charlène (47) ihren ersten Staatsbesuch begrüßen. Wie Hello! berichtet, bekam Monaco Besuch von Emmanuel Macron (47) und seiner Frau Brigitte (72) und dabei lagen alle Augen auf Gabriella und Jacques. Die beiden meisterten den Auftritt sehr souverän und auch das Präsidentenpaar schien ganz angetan von ihnen. Wie die Bilder zeigen, beugte sich vor allem Brigitte immer wieder zu den beiden und unterhielt sich abwechselnd mit beiden.

Gabriella und Jacques sind jetzt zehn Jahre alt und bewegen sich mit großen Schritten auf das Teenageralter zu. Vor diesem Hintergrund sollen die beiden jetzt wohl nach und nach mehr an die Aufgaben der Royals herangeführt werden – immerhin wird Jacques eines Tages selbst Fürst sein. So jagt derzeit ein Meilenstein den nächsten. Erst Mitte Mai gab es im monegassischen Fürstenhaus etwas zu feiern, denn die Zwillinge begingen ihre Erstkommunion. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal wurde ein Foto von den beiden in den traditionellen Kommunionsroben Seite an Seite mit ihren sichtlich stolzen Eltern veröffentlicht. "An diesem besonderen Tag senden wir unsere herzlichsten Glückwünsche an Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die dieses Sakrament mit Glauben und Ehrfurcht empfangen haben", schrieb der Palast dazu.

Die Zwillinge sind die einzigen gemeinsamen Kinder von Charlène und Albert. Der 67-Jährige hat allerdings noch zwei weitere uneheliche Kinder: Jazmin Grace (33) und Alexandre Grimaldi (21). Jazmin stammt aus der Romanze des Fürsten mit Tamara Rotolo, Alexandre aus seiner Beziehung zu Nicole Coste, bevor er seine heutige Frau Charlène traf. Albert erkannte die Vaterschaft zwar an, aber da die beiden nicht in einer Ehe geboren wurden, sind sie von der Thronfolge ausgeschlossen. Das geht zurück auf eine Gesetzesänderung ihres Großvaters, der 2002 festlegte, dass nur ehelich geborene Kinder Teil der Erbfolge sein dürfen. Jazmin und Alexandre bauten sich stattdessen Karrieren außerhalb der Fürstenfamilie auf: Die 33-Jährige ist Schauspielerin und ihr Halbbruder ist ein erfolgreiches Model. Albert soll dennoch stolz auf seine beiden Kinder sein und etablierte sie fest in der Adelsfamilie.

Instagram / Axel Bastello / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert II., Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques bei der Kommunion, 2025

Instagram / jazmingrimaldi Jazmin Grace Grimaldi mit ihren Geschwistern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella und Alexandre

