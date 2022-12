Mit Sarah Engels: Jessica Haller singt Weihnachtssong live

Jessica Haller (32) ist total aufgeregt! Die Influencerin begeisterte vor wenigen Wochen ihre Fans: Sie hat einen Weihnachtssong aufgenommen. Mit "Love Will Bring You Home", feierte sie ihr Songdebüt. Schon in der Show Pretty in Plüsch bewies sie ihr Talent als Sängerin und performte bereits auf einer Bühne. Jetzt sang Jessica zum ersten Mal ihren neuen Song live – und das mit Sarah Engels (30)!

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige Bachelorette kleine Einblicke von ihrem Auftritt. Zuvor war Jessi aber sehr nervös: "Wir sind hier bei einem Brunch und ich habe einfach nichts gegessen, weil ich nicht kann. Das ist schon sehr aufregend für mich. Mein erster Auftritt und ich hoffe, auch nicht mein letzter!", gab sie zu. Später legten die beiden Influencerinnen allerdings einen überzeugenden Auftritt hin und sangen gemeinsam das Weihnachtslied.

Schon kurz nachdem Jessica ihr Lied veröffentlicht hatte, wurden jedoch kritische Stimmen laut: Denn bei dem Song handelt es sich um ein Cover von Alexander Klaws (39), was sie so nicht kommuniziert hatte. Einige Fans waren deswegen enttäuscht: "Okay, hab es mir gerade angehört. Dachte, das Lied ist neu und von ihr", schrieb etwa einer auf Instagram.

Instagram / jessica_haller Sarah Engels und Jessica Haller im Dezember 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Sarah Engels beim gemeinsamen Auftritt

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2022

