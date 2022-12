Nach Aaron Carters Tod: Sohn erbt sein komplettes Vermögen!

Das Rätsel ist gelöst. Seit dem überraschenden Tod von Aaron Carter (✝34) im vergangenen Monat wurde darüber spekuliert, was mit seinem Nachlass geschieht. Nun meldete sich seine Mutter Jane zu Wort und sorgte für Aufklärung. Die Blondine gab gegenüber TMZ bekannt, dass der Sohn des Sängers, Prince Lyric (1), der alleinige Erbe ist. Das habe die Familie des Verstorbenen gemeinsam beschlossen – sie wolle so sicherstellen, dass Aarons Nachwuchs gut versorgt ist. Insgesamt rund 522.000 Euro in Form von Immobilien und anderen Gütern soll der Einjährige von seinem Vater erben.

