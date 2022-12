Nach Gisele-Trennung: Tom Brady gratuliert Tochter mit "wir"

Tom Brady (45) liebt seine Kinder über alles. Der Footballstar und Gisele Bündchen (42) verkündeten im vergangenen Oktober, dass sie sich nach 13 Ehejahren voneinander scheiden lassen. Doch für ihre gemeinsamen Kinder Vivian (10) und Benjamin (12) ziehen die beiden nach wie vor an einem Strang. Nun feierte ihre Tochter ihren zehnten Geburtstag, weshalb Tom ihr mit süßen, aber verwirrenden Worten gratulierte.

Auf Instagram postete der Familienvater ein Bild, das ihn gemeinsam mit Benjamin und Vivian zeigt. Dabei legt der Footballspieler seine Arme um seine Sprösslinge und gibt seinem Sohn einen Kuss auf den Kopf, während seine Tochter glücklich in die Kamera grinst. "Alles Gute zum zehnten Geburtstag Vivi! Wir bewundern dich und dein schönes Herz! Du bringst so viel Freude in unser Leben! Wir lieben dich", schrieb der 45-Jährige dazu. Doch spielt er mit seinen "wir"- und "uns"-Formulierungen auf seine Ex Gisele oder etwa auf jemand anderen an?

Diese Wortwahl lässt auch Toms Fans aufhorchen. "Wer ist 'wir'?", hakte ein User in den Kommentaren nach. "Ich frage mich, ob das ein subtiler Hinweis ist", schrieb eine andere Nutzerin unter den Beitrag. Wen er genau damit gemeint hat, löste der Footballstar bislang noch nicht auf.

Instagram / tombrady Tom Brady mit seines Kindern Benjamin und Vivian

Instagram / tombrady Tom Brady, Footballspieler

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2010

