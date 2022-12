Neuer Doku-Trailer: Prinz Harry schießt gegen seine Familie!

Prinz Harry (38) teilt gegen seine Familie aus! Erst vor Kurzem veröffentlichte der Streamingdienst Netflix einen neuen Trailer der Dokumentation über den Prinzen und seine Frau Herzogin Meghan (41). In dem zweiteiligen Streifen soll das junge Paar unter anderem so manches schmutzige Detail über die britische Königsfamilie auspacken. Bereits im Trailer deutet sich an: Harry und Meghan lassen kein gutes Haar an den Royals!

"Sie wissen, dass es undichte Stellen gibt, aber auch, dass Geschichten erfunden werden", äußerte der Enkel von Queen Elizabeth (✝96) in der Vorschau auf YouTube. Zudem betonte er, dass die Frauen, die in seine Familie und somit in die Institution der Royals einheiraten, großen Schmerz und großes Leid erfahren würden. Dabei spielte der zweifache Vater nicht nur auf seine eigene Frau an, sondern auch auf die Geschichte seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (✝36). "Ich war entsetzt. Ich wollte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt", stellte Harry klar.

Auch weitere dem Paar nahestehende Personen äußerten bereits in dem Trailer scharfe Kritik an der Königsfamilie und ihrem Umgang mit Meghan. "Es gab einen Krieg gegen Meghan, um die Ziele anderer Leute zu erreichen", heißt es in dem Clip. Welche Wahrheiten Harry und Meghan über die Royals noch ans Licht bringen, werden die Fans ab dem 8. Dezember erfahren.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kapstadt im September 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

