Prinz Harry und Meghans Doku: Neuer Trailer und Starttermin!

Diese Doku wird sicherlich einiges verändern. Schon vor wenigen Tagen wurde ein erster Trailer der neuen Dokumentation über Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) veröffentlicht. In einem zweiteiligen Netflix-Streifen wollen sie offenbar so einige Wahrheiten über die britische Königsfamilie ans Licht bringen. Jetzt wurde ein zweiter Trailer öffentlich gemacht – und auch der Starttermin für die Doku über Harry und Meghan ist nun bekannt!

In dem offiziellen Teaser von Netflix auf YouTube können die Fans erneut kleine Einblicke in den Film bekommen. Die Doku wird auf zwei Teile aufgeteilt: Am 8. Dezember und eine Woche später, am 15. Dezember, wird die Geschichte zu sehen sein. Der Trailer ist schon vielversprechend: "Es gibt eine Hierarchie in der Familie. Es gibt ein Durchsickern, aber auch ein Planen von Geschichten. Es ist ein schmutziges Spiel", sagt Harry in einer Szene.

Einige Aufnahmen zeigen unter anderem auch Harrys Mutter, Prinzessin Diana (✝36), wie sie von Paparazzi verfolgt wird. "Ich hatte Angst. Ich wollte nicht, dass die Geschichte sich wiederholt", hört man die Stimme des Prinzen währenddessen sagen. In einer anderen Frequenz kündigt er an: "Niemand kennt die ganze Wahrheit. Wir kennen die ganze Wahrheit."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Anzeige

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Anzeige

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de