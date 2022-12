Neuer Trailer: Fans regen sich über Harry & Meghans Doku auf

Die Fans scheinen eine ganz klare Meinung zu haben! Nach langem Warten wurde vor wenigen Tagen der erste Trailer zur Dokumentation von Prinz Harry (38) und seiner Frau Meghan (41) veröffentlicht. Bereits dieser versprach: Das Ehepaar möchte so einige Wahrheiten über die britische Königsfamilie ans Licht bringen. Nun folgte der zweite Trailer des zweiteiligen Netflix-Streifens. Aber wie kommt der Teaser bei den royalen Fans an?

Unter dem offiziellen Netflix-Trailer auf YouTube scheinen sich die Fans einig zu sein: Bei den meisten fällt der zweite Trailer durch! In den Kommentaren machen die Social-Media-Nutzer ihrem Ärger Luft: "Ich liebe den Teil, in dem Harry und Meghan denken, dass 'Meghan die nächste Diana (✝36)' ist" oder "Ich liebe den Teil, in dem Harry und Meghan darauf bestehen, dass es um ihre Liebesgeschichte geht, während sie in den Trailern auf die Institution einprügeln, die ihnen die Titel verliehen hat, an denen sie so lange festhalten", heißt es unter anderem.

Mit dem zweiten Trailer gaben Harry und Meghan nun offiziell den Starttermin ihrer Doku bekannt: Am 8. Dezember wird der erste Teil ihrer Geschichte auf der Streamingplattform veröffentlicht, eine Woche später soll dann Part zwei folgen.

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

