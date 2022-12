Prominente Unterstützung: George Clooney wird ausgezeichnet

Mit dieser stilvollen Unterstützung hat George Clooney (61) sicherlich nicht gerechnet! Als Kinderarzt Doug Ross in der Krankenhausserie Emergency Room gelang dem Schauspieler in den 90er-Jahren der große Durchbruch. Mit Filmen wie "From Dusk Till Dawn" etablierte sich der Hottie in den darauffolgenden Jahren dann als gefragter Filmstar. Während der 45. Verleihung des Kennedy-Center-Honors-Awards wurde George nun am vergangenen Samstag als einer von fünf Preisträgern ausgezeichnet – wobei ihn Julia Roberts (55) und Co. tatkräftig unterstützten!

Für seinen großen Abend wählte der 61-Jährige einen klassischen Smoking mit einer dazu passenden Fliege. Unterstützt wurde er dabei von seiner Ehefrau Amal (44), die in dem silberfarbenen, mit Glitzersteinen besetzten Kleid bezaubernd aussah. Aber auch seine langjährige Freundin und Schauspielkollegin Julia freute sich sichtlich für George: Die 55-Jährige trug ein langes schwarzen Kleid, das mit Bildern ihres Freundes bedeckt war. Während der Veranstaltung schlüpfte Julia allerdings in ein schlichteres Outfit – einen schwarzen Hosenanzug.

Neben den vier weiteren Preisträgern Gladys Knight (78), Tania León, Amy Grant und der irischen Rockband U2 posierten auch Ellie Goulding (35) und Matt Damon (52) für die Kameras: Die Sängerin wählte ein weites Kleid mit glitzernden Applikationen, während sich der Schauspieler für einen dunklen Anzug mit dazu passender Krawatte entschied. Mats Frau Luciana Barroso trug hingegen ein transparentes, schwarzes Kleid.

Getty Images George Clooney, Amy Grant, Gladys Knight, Tania León und U2 im Dezember 2022

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Getty Images Matt Damon and Luciana Barroso im Dezember 2022

