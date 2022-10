George Clooney schreibt Ehefrau Amal immer noch Liebesbriefe

George Clooney (61) ist in seine Amal (44) immer noch verliebt wie am ersten Tag! Der ehemals ewige Junggeselle hat in der erfolgreichen Anwältin die Liebe seines Lebens gefunden. Die beiden gaben sich vor sechs Jahren vor dem Traualtar das Jawort und bekamen zusammen die Zwillinge Alexander (5) und Ella (5). Jetzt offenbarte George, was er tut, damit seine Ehe weiterhin lebendig bleibt!

In der "The Drew Barrymore Show" erzählte der 61-Jährige, dass er nach dem ersten Date mit seiner Amal anfing, ihr auf ganz altmodische Art zu zeigen, wie ernst es ihm mit ihr ist: "Ich begann, ihr Briefe zu schreiben." Daraus sei dann eine Tradition geworden: "Wir schreiben immer noch Briefe", verriet der Frauenschwarm. Am liebsten würden sie sich die Briefe im Anschluss dann unter ihre Kopfkissen legen.

Dass George Amal kennenlernte, hat er seinem Agenten zu verdanken. Der "Ocean's Twelve"-Darsteller wurde nämlich von diesem angerufen und auf die Brünette aufmerksam gemacht. Der hatte so im Gefühl, verriet George, dass diese Frau seinen Kumpel umhauen würde. "Er rief mich an und sagte: 'Da kommt ein Mädchen zu dir, das du heiraten wirst'", erinnert er sich zurück.

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im September 2022

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney, Juni 2018

Anzeige

Getty Images George und Amal Clooney, Oktober 2021

Anzeige

Wie findet ihr die Tradition von George? Total süß! Etwas zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de