Schon wieder: Selena Gomez mit Brooklyn und Nicola unterwegs

Selena Gomez (30), Brooklyn Peltz-Beckham (23) und seine Frau Nicola (27) genießen erneut ihre Zeit als Trio! Erst vor wenigen Tagen wurden die drei Stars das erste Mal in Verbindung gebracht: Gemeinsam feierten sie den amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Kurz darauf wurde die Truppe sogar am Flughafen in Miami gesehen. Jetzt waren die drei erneut unterwegs: Zusammen genossen Selena, Brooklyn und Nicola ein Dinner!

Wie die Bilder zeigen, die unter anderem Just Jared vorliegen, besuchte das Trio am vergangenen Sonntag ein Restaurant in Los Angeles: Für das gemeinsame Abendessen trug Brooklyn ein blaues Hemd zu seiner dunklen Hose, während sich seine Frau für eine Lederjacke entschied. Die "Wolves"-Interpretin wählte hingegen ein weißes Sweatshirt, das sie mit einer schwarzen Leggings kombinierte. Ebenso war Selenas kleine Schwester Gracie mit von der Partie.

Die 30-Jährige polarisierte jedoch mit ihrem Verhalten einer anderen Freundin gegenüber Anfang November. Die Sängerin sprach in ihrer Doku "My Mind & Me" offen über ihre gesundheitlichen Probleme – erwähnte allerdings nicht, dass Selenas einstige BFF Francia Raisa (34) ihr vor rund fünf Jahren eine Niere gespendet hatte.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der "Welcome to Chippendales"-Premiere, 2022

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa bei den Billboard Women In Music Awards im November 2017

