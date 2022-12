BFFs: Selena Gomez erneut mit Brooklyn und Nicola unterwegs

Selena Gomez (30) hat wohl ihre neue Gruppe gefunden! Jahrelang war die Schauspielerin mit Francia Raisa (34) ein Herz und eine Seele – sie spendete 2017 der "Wolves"-Interpretin sogar eine Niere. Die beiden sollen sich jedoch in den vergangenen Jahren zerstritten haben. Zu Thanksgiving überraschte Selena mit einer völlig neuen Truppe. Sie verbrachte den Feiertag mit Brooklyn Beckham (23) und seiner Frau Nicola Peltz (27). Nun wurden sie erneut als Trio gesichtet!

Die drei Stars wurden am Flughafen in Miami gesehen, wie sie einen Flug aus der Stadt nahmen. Die 30-Jährige wurde von ihrer besten Freundin Raquelle Stevens begleitet, während sie mit dem Ehepaar Peltz-Beckham zum Ausgang lief. Die ehemalige Disney-Berühmtheit trug einen weißen Pullover und eine passende weiße Jogginghose. Sie vervollständigte ihren Look mit weißen Turnschuhen.

Anfang des Monats sorgte Selena für viele Fragen bezüglich ihrer Freundschaft zu Francia. In ihrer neuen Doku "My Mind & Me" sprach die Bekanntheit über ihre schweren gesundheitlichen Probleme, erwähnte jedoch nicht ihre damalige beste Freundin – Jahre nachdem sie Selena eine Niere gespendet hatte.

ActionPress Selena Gomez am Flughafen Miami

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2022

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa im November 2017

