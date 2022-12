So süß gratuliert Michelle Hunziker Aurora zum Geburtstag

Lange ist es her! Vor 26 Jahren brachte Michelle Hunziker (45) ihr erstes Kind zur Welt: Aurora Ramazzotti. Die hübsche Halbitalienerin kommt anscheinend ganz nach ihrer berühmten Mama. Denn auch Aurora ist Fernsehmoderatorin. Aber nicht bloß das scheint die gebürtige Schweizerin mächtig stolz zu machen, denn sie erwartet auch ihr erstes Enkelkind! Mit diesem niedlichen Rückblick gratulierte Michelle Töchterchen Aurora zum Geburtstag!

Pünktlich zu Auroras Geburtstag am 5. Dezember postete die Schauspielerin ein schnuckeliges Bild mitsamt rührender Liebeserklärung auf Instagram. Auf dem Foto ist eine junge Michelle zu sehen, die ihre älteste Tochter als Baby auf dem Arm hält. In der Bildunterschrift schwärmte sie, dass Aurora dieses Bild bald mit ihrem eigenen Kind nachstellen könne. "Ich wünsche dir alles Liebe und einen schönen Geburtstag. Du wirst deinen 26. Geburtstag mit zwei Herzen feiern, die in dir schlagen... Ich liebe dich unendlich", gratulierte die Blondine ihrer Tochter.

"Michelle, du bist eine tolle Mama!", schrieb eine Followerin begeistert. Auch andere Nutzer waren begeistert von dem Geburtstagsbeitrag und den rührenden Worten des Multitalents. "Was für schöne Worte", meldete sich ein anderer Fan ergriffen zu Wort.

Aurora Ramazzotti im November 2022

Aurora Ramazzotti mit Sole und Celeste Trussardi, Michelle Hunziker und Goffredo Cerza

Michelle Hunziker und Tochter Aurora im November 2022

