Stuhlgangprobleme: Jenny Frankhauser gibt Baby Ziegenmilch

Jennifer Frankhauser (30) ist in Sorge. Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin und ihr Partner Steffen König hatten im vergangenen April verkündet, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Vor rund zwei Monaten war es dann endlich so weit: Der kleine Damian Andreas erblickte das Licht der Welt. Mittlerweile haben sich Mutter und Kind gut zu Hause einleben können – doch nun hat der Wonneproppen mit Unverträglichkeiten zu kämpfen: Wegen Stuhlgangproblemen füttert Jenny ihren Sohn Damian momentan mit Ziegenmilch!

In ihrer Instagram-Story sprach die Schwester von Daniela Katzenberger (36) über Damians Wohlbefinden. Da der Kleine die normale Milch wohl nicht vertragen hatte, habe er einen Monat lang dünnen Stuhlgang gehabt. Mit dem Ziegenmilchpulver sei der Stuhl jetzt endlich besser, aber fast schon zu fest geworden. "Ich hoffe, dass das jetzt die Lösung ist und er einfach eine Kuhmilchunverträglichkeit hat und dass er jetzt die Ziegenmilch gut verträgt", äußerte die Mama ihre Sorgen und merkte an: "Dieses Milchthema raubt mir meinen letzten Nerv. Ich will einfach nur, dass mein Baby keine Bauchschmerzen mehr hat."

Obwohl ihr Damians Stuhlgang noch etwas Sorge bereitet, ist Jenny trotzdem überglücklich, Mama geworden zu sein. So postete sie vor wenigen Wochen ein Bild, auf dem sie ihren Sohn hochhält und ihn dabei anlächelt. "Du bist noch so klein und doch das Allergrößte für mich", hatte sie zu dem Foto geschrieben.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Reality-TV-Star

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit Steffen König und ihrem gemeinsamen Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian im Oktober 2022

