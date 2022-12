Überraschung! Gabourey Sidibe hat vor einem Jahr geheiratet

Das hat Gabourey Sidibe (39) lange unter Verschluss gehalten! Seit 2019 geht die "Precious – Das Leben ist kostbar"-Darstellerin mit Brandon Frankel gemeinsam durch das Leben. Der Marketing-Experte hat aber nicht lange gebraucht, um zu merken, dass die Schauspielerin die Liebe seines Lebens ist: Er hatte ihr im November 2020 einen Antrag gemacht! Doch von einer Hochzeit war trotzdem nie die Rede – bis jetzt: Gabourey verriet nun, dass sie und Brandon bereits seit einem Jahr verheiratet sind.

In der Sendung "Live with Kelly and Ryan" sprach die Empire-Darstellerin endlich Klartext: Sie ist schon seit über einem Jahr eine verheiratete Frau! "Die Sache mit Hochzeiten ist, dass ich sie nicht mag. Ich mag sie nicht", erklärte die 39-Jährige in der Show und lieferte dafür sogar einen handfesten Beweis: "Hier ist ein Beispiel dafür, wie sehr ich sie nicht mag: Ich bin tatsächlich verheiratet. Wir haben vor über einem Jahr geheiratet." Sie und Brandon haben vier Monate nach ihrer Verlobung den Bund der Ehe an ihrem Küchentisch geschlossen.

Nachdem Gabourey das Geheimnis gelüftet hatte, gab ihr Mann ein Statement dazu via Instagram ab. "Ich bin erleichtert, dass wir es endlich der Welt sagen können", schrieb Brandon zu einem Foto dazu, das ihn und seine Liebste mit ihren Eheringen zeigt. "Ich bin so dankbar, dass ich den Menschen für immer gefunden habe, meinen Partner im Verbrechen und die Liebe meines Lebens", richtete er das Wort an seine Frau.

Anzeige

Instagram / gabby3shabby Gabourey Sidibe und Brandon Frankel im September 2022

Anzeige

Getty Images Gabourey Sidibe, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / brandontour Gabourey Sidibe und ihr Mann Brandon Frankel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de