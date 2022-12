Bei WM: Brasilianisches Team widmet Pelé rührende Geste

Die Mannschaft ist in Gedanken bei Pelé (82)! In Katar findet zurzeit die Fußball-WM statt. Einer der Turnierfavoriten ist dabei die Mannschaft aus Brasilien. Überschattet wird das Turnier für die Fußballnation jedoch durch den Gesundheitszustand ihrer Legende. Denn der dreimalige Weltmeister Pelé wird in einem Hospiz palliativ behandelt. Nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Südkorea widmete das Team ihm nun eine emotionale Geste.

Direkt nach dem Abpfiff des einseitigen 4:1-Erfolges freute sich die Mannschaft um den Einzug ins Viertelfinale. Dass die Kicker in Gedanken aber auch bei dem Idol vieler Brasilianer sind, machten die Kicker mit einem Transparent deutlich. Neben einem Foto, das Pelé in Jubelpose zeigt, war dort der Name der Fußball-Legende zu lesen. Und auch die Fans bezogen den einstigen Weltklassestümer in ihre Choreo mit ein.

Bereits vor dem Spiel enthüllten die mitgereisten Brasilianer nämlich ein Transparent, das Pelé zeigt. "Werde schnell wieder gesund", war darunter in englischer Sprache zu lesen. Der Gruß in die Heimat war in Gelb und Grün, den Nationalfarben Brasiliens gehalten.

Instagram / iamkelynascimento Pelé und seine Tochter Flavia Kurtz

Getty Images Die brasilianischen Fans bei der Fußball-WM 2022

Getty Images Pelé, Fußball-Legende

