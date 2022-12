Fan steckt ihr Nummer zu: Adeles Boyfriend war außer sich!

Rich Paul (40) ist eifersüchtig! Seit dem vergangenen Jahr ist er der Mann an der Seite von Adele (34). Immer wieder betont die Sängerin, wie glücklich sie mit ihm ist – und heizt auch die Gerüchte über eine Vermählung immer wieder an! So sorgte sie zum Beispiel schon mit einem auffälligen Ring oder der Bezeichnung als "Mrs. Paul" für Aufmerksamkeit. Eins ist jedenfalls sicher: In Bezug auf Adeles Liebe versteht Rich gar keinen Spaß!

Dass ein Fan versuchte, Adele seine Nummer zuzustecken, fand Rich nämlich gar nicht witzig – er drohte sogar, den frechen Verehrer zu verprügeln! "Ich habe es meinem Freund erzählt und er war außer sich. Er meinte: 'Dieser Mann wird kaltgemacht'", berichtete die Musikerin laut The Sun danach live auf der Bühne. Doch Richs Wut war völlig unbegründet – bei dem kleinen Zettel, den der Fan Adele zustecken wollte, handelte es sich nämlich gar nicht um seine Handynummer: "Er hat nur versucht, mich dazu zu bringen, ein Auto von ihm zu kaufen", klärte sie auf.

Wenn nicht gerade andere Männer involviert sind, unterstützt Rich seine Adele aber bedingungslos und hilft ihr bei ihren Auftritten wie zuletzt ihren Las-Vegas-Shows sehr. "Er hat ihr bei den Vorbereitungen zur Seite gestanden und wird auch am Eröffnungswochenende bei ihr sein. Das ist fantastisch, denn er ist fantastisch, wenn es darum geht, sie zu beruhigen", verriet ein Insider.

Getty Images Rich Paul bei einer Tagung in L.A. im Oktober 2019

Raven B. Varona Adele und ihr Partner Rich Paul

Getty Images Adele im Juli 2022

