Große Trauer um "Cheers"-Star: Kirstie Alley ist verstorben

Am Dienstagmorgen machten traurige Nachrichten die Runde: Schauspielerin Kirstie Alley (71) ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Darüber setzten ihre Kinder William True und Lillie Price die Öffentlichkeit mit einem Statement auf Twitter in Kenntnis: "Wir sind traurig, euch mitteilen zu müssen, dass unsere unglaubliche, kämpferische, liebevolle Mutter nach ihrem Kampf gegen den Krebs verstorben ist." Ihre Liebsten sind aber nicht die einzigen, die um die "Cheers"-Darstellerin trauern – auch ihr "Kuck mal, wer da spricht!"-Co-Star John Travolta (68) nahm ihr Ableben sehr mit. So postete er ein Bild von sich und der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin in jungen Jahren im Netz und widmete ihr rührende Worte.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de