John Travolta trauert rührend um Co-Star Kirstie Alley (†)

John Travolta (68) verabschiedet sich emotional von Kirstie Alley (71). Gestern verstarb die Schauspielerin an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Im Laufe ihrer Karriere hatte die Golden Globe-Preisträgerin mit zahlreichen großen Namen vor der Kamera gestanden. Unter anderem in der "Kuck mal, wer da spricht!"-Reihe hatte sie in allen drei Teilen an der Seite von John Travolta gespielt. Im Netz zollte er Kirstie nun mit rührenden Worten Tribut.

In einem Instagram-Beitrag teilte der 68-Jährige Fotos von Kirstie und sich in jungen Jahren. Dazu schrieb der Hollywoodstar: "Kirstie war eine der außergewöhnlichsten Beziehungen, die ich je hatte. Ich liebe dich, Kirstie. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden." In der Kommentarspalte unterstützen zahlreiche Fans John in seinem Schmerz. "Mein Herz ist gebrochen für dich. So viel Verlust in einer so kurzen Zeit", meldete sich ein Follower.

Erst im August hatte John einen großen Verlust verkraften müssen. Olivia Newton-John (✝73) verlor ebenfalls den Kampf gegen den Krebs. Mit ihr hatte der Darsteller seinen Erfolg in Grease gefeiert. "Du gehörtest vom ersten Moment an und für immer zu mir!", hatte er damals via Instagram geschrieben.

Getty Images Kirstie Alley bei einem Event im Dezember 2013

Getty Images Kirstie Alley und John Travolta bei den Hollywood Awards im Oktober 2007

Getty Images Olivia Newton-John, Januar 2008

