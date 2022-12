Kim Kardashian gratuliert Sohnemann Saint zum Geburtstag

Kim Kardashian (42) feiert einen besonderen Tag ihres Nachwuchses! Die Reality-TV-Bekanntheit ist nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch eine leidenschaftliche Mutter. Mit Ex-Mann Kanye West (45) hat sie vier Kinder: Die Töchter North (9) und Chicago (4) und die Söhne Saint (7) und Psalm West (3). Oftmals zeigt sie sich mit ihrer Ältesten in der Öffentlichkeit. Doch jetzt gebührt einem ihrer anderen drei Kids die ganze Aufmerksamkeit: Sohnemann Saint hatte nämlich Geburtstag!

Zu diesem Anlass teilte die 42-Jährige mehrere Schnappschüsse, die sie mit Saint bei einem Footballspiel zeigen. "Alles Gute zum siebten Geburtstag, mein kleiner Junge. Ich liebe dich so, so, so sehr!", schrieb Kim unter dem Instagram-Beitrag. Auf ihren Nachwuchs schien sie äußert stolz zu sein und schwärmte: "Ich liebe es zu sehen, wie du zum liebsten Menschen aller Zeiten heranwächst. Mami liebt dich für immer und ewig!"

Auch Kris Jenner (67) ließ es sich nicht nehmen und gratulierte ihrem Enkelsohn. "Du bringst so viel Liebe und Sonnenschein in unser Leben, jeden einzelnen Tag! Dein Gesicht erhellt einen Raum wie Sonnenschein und du gibst die besten Umarmungen der Welt!", lauteten ihre liebevollen Worte auf ihrem Instagram-Profil.

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint, Dezember 2022

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrem Enkelsohn Saint

