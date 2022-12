Niedlich! Kim Kardashian teilt Selfie mit Töchterchen North

Kim Kardashian (42) und ihre Tochter North (9) genießen gemeinsame Mama-Tochter-Zeit! Gemeinsam mit seinem Ex-Mann Kanye West (45) bekam der Keeping up with the Kardashians-Star vier Kinder: Chicago West (4), Saint West (6), Psalm West (3) und die Älteste North. Die Unternehmerin teilt regelmäßig Eindrücke aus ihrem Familien-Alltag im Netz – wie auch jetzt: Mit süßen Selfies begeisterten Kim und North ihre Fans auf Social Media!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kim am vergangenen Donnerstag die Schnappschüsse mit ihrer Tochter: Das Mutter-Tochter-Duo nutzte das Sonnenlicht für die perfekten Selfies, während sie nebeneinander posieren und in die Kamera grinsen. Auf einem der Bilder macht die The Kardashians-Beauty ein Kussmundgesicht, während North lächelt. Auf einem anderen Selfie imitiert North wiederum ihre Mama. Die Bilderreihe beschriftete Kim mit einem Sonnen-Emoji.

"North ist so schön" oder "Ihr seht so süß aus", schrieben einige Fans, während anderen Followern die Ähnlichkeit zwischen der Neunjährigen und ihrem Papa Kanye aufgefallen ist: "Sie hat das Gesicht ihres Papas" oder "Sie sieht genauso aus wie ihr Papa!", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern Psalm, North, Chicago und Saint

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Mutter und Tochter

Instagram / krisjenner Kanye und North West

