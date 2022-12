Kirstie Alley ist tot: So sehr inspirierte sie ihre Familie

Vor wenigen Stunden hat eine traurige Nachricht die Runde gemacht: Die US-amerikanische Schauspielerin Kirstie Alley (71) ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Die "Cheers"-Darstellerin hat laut ihrer Familie den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren. Die Emmy-Preisträgerin hatte ihr Leben lang mit ihrer liebevollen Art einen großen Einfluss auf ihre Liebsten: Kirstie inspirierte mit ihrer Lebensweise und ihrer Karriere ihre ganze Familie.

Auf Twitter veröffentlichten Kirsties Kinder William True und Lillie jetzt ein emotionales Statement, in dem sie auch von dem Lebensweg ihrer geliebten Mama schwärmen. "Die Lebensfreude und Leidenschaft unserer Mutter für das Leben, ihre Kinder, Enkelkinder und ihre vielen Tiere, ganz zu schweigen von ihrer ewigen Freude am Schaffen, waren unvergleichlich und inspirieren uns, das Leben in vollen Zügen zu genießen, so wie sie es tat", heißt es in der Mitteilung.

Neben zahlreichen Fans auf der ganzen Welt und ihren beiden Kindern True und Lillie hinterlässt Kirstie aber noch weitere Familienangehörige. Ihr ältestes Kind William True schenkte der "Kuck mal, wer da spricht!"-Darstellerin nämlich 2016 einen kleinen Enkel namens Waylton Tripp. Zudem war Kirstie zweimal verheiratet – von 1970 bis 1977 mit Bob Alley und von 1983 bis 1997 mit Parker Stevenson (70).

Getty Images Kirstie Alley, "Cheers"-Darstellerin

Getty Images Kirstie Alley im August 2018 in Borehamwood

Getty Images Kirstie Alley, US-amerikanische Schauspielerin

