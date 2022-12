Top oder Flop? Anne Wünsche hat jetzt pinkfarbene Strähnchen

Anne Wünsche (31) hat sich in Sachen Styling wohl nach einer Veränderung gesehnt! Auf ihren Profilen in den sozialen Medien gewährt die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben: Dabei präsentiert die Influencerin ihrer Community auch Outfits und Frisuren. Ihren Haaren verpasste sie nun einen neuen Anstrich: Anne wagte jetzt ein besonders farbenfrohes Umstyling – und zwar in Form von pinkfarbenen Strähnchen!

In ihrer Instagram-Story nahm Anne die Fans mit zu ihrem Termin beim Friseur – und daraufhin präsentierte sie voller Stolz das Ergebnis: Sie trägt ihre Haare jetzt nicht nur ein ganzes Stück kürzer, sondern ließ sich auch Strähnchen in knalligem Pink färben. "Ich liebe es!", schwärmte die dreifache Mutter und betonte: "Es ist einfach perfekt! Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig! Und vor allem knallt es, es ist der übelste Eyecatcher!"

Und was sagt Annes Freund Karim El Kammouchi (34) zu dem Farbexperiment seiner Liebsten? Nachdem der Synchronsprecher Fotos gesehen hat, habe er noch gehofft, dass es sich bei dem Umstyling um einen Spaß handelt. "Er hat es noch nicht live gesehen – aber ich glaube, ich bin demnächst Single!", scherzte Anne deshalb. Und wie gefällt euch Annes neuer Look? Stimmt ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Dezember 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

