Wegen Victoria? Nicola Peltz-Beckham teilt kryptische Worte

Gibt es etwa doch Zoff mit der Schwiegermutter? Im April hatten sich Nicola (27) und Brooklyn Peltz-Beckham (23) das Jawort gegeben. Die Hochzeit hat die Gerüchteküche jedoch noch einmal ordentlich zum Brodeln gebracht. Denn Victoria Beckham (48) hatte ihrer Schwiegertochter ein selbst designtes Brautkleid zur Verfügung stellen wollen. Geheiratet hatte die Schauspielerin jedoch in einem anderen. Angeblich sei es zu einer Familienfehde gekommen, die das Paar jedoch dementiert hat. Zeigt diese kryptische Nachricht von Nicola, dass doch mehr hinter den Gerüchten steckt?

Auf Instagram hat die 27-Jährige mit einem geheimnisvollen Zitat noch einmal ordentlich für Verwirrung gesorgt. In ihrer Story teilte Nicola nämlich die Worte: "Lass die Tränen, die du 2022 geweint hast, die Samen von 2023 wässern." Ob sie damit tatsächlich einen Zwist mit ihrer Schwiegermutter andeutet, ist jedoch nicht bekannt.

"Es ist keine Fehde!", stellte die Milliardärstochter zuvor in einem Interview mit der Sunday Times klar. Trotzdem scheint etwas in der Luft zu liegen im Hause Beckham. Denn Nicola fügte hinzu: "Keine Familie ist perfekt! Ich achte nicht auf all das. Wenn ich das täte, würde ich verrückt werden."

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im November 2022

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham im November 2022

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de