Coupleontour-Ina macht ihrer Nessi eine süße Liebeserklärung

Nessi und Inas Liebe trägt sie auch durch schwere Zeiten! Die beiden Influencerinnen von Coupleontour durchleben im Moment herausfordernde Monate: Ina hat im Sommer einen schweren Schlaganfall erlitten und kämpft sich seitdem Stück für Stück zurück ins Leben. Dabei stärkt ihr ihre Frau Nessi den Rücken, wo sie nur kann – und dafür ist sie natürlich superdankbar. Jetzt machte Ina ihrer Nessi eine niedliche Liebeserklärung!

Im Rahmen eines Instagram-Q&As wollte ein Fan jetzt von Ina wissen, was ihr zuerst in den Sinn kommt, wenn sie an Nessi denkt. "Wie unsagbar stolz ich bin und dass es mir sehr weh tut, dass sie meinetwegen durch so eine schwere Zeit muss", brachte die Blondine ihre Liebe zum Ausdruck und betonte zudem: "Ich denke oft an unseren Anfang zurück und an ihre süße Stimme, die mich immer glücklich macht."

Zusätzlich verdeutlichte Ina, dass ihr Nessi während ihrer Zeit im Krankenhaus sehr fehlt. "Ich liebe sie sehr und vermisse sie jede Sekunde, in der wir nicht zusammen sein können", gewährte sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt und fügte hinzu: "Danke, dass du bei mir warst, bist und sein wirst. Für immer."

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour, April 2021

Instagram / nessiontourx Coupleontour, Webstars

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

