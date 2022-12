Dafür bewundert Alec Baldwin Herzogin Meghan und Prinz Harry

Sie alle hatten es in der Vergangenheit nicht leicht. Aufgrund der Rust-Tragödie ist Schauspieler Alec Baldwin (64) ins Kreuzfeuer der Medien geraten. Aber auch Prinz Harry (38) und insbesondere seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) hatten immer immer wieder mit Negativschlagzeilen zu kämpfen. Dass sie sich von der britischen Königsfamilie loslösten und in die USA gezogen sind, scheinen ihnen viele immer noch nicht verziehen zu haben. Das Paar hat sich jedoch nie unterkriegen lassen. Alec bewundert die Sussexes für ihren Umgang mit der Situation.

Bei der Hope Award Gala in New York City trafen die drei aufeinander. Bevor das royale Ehepaar allerdings auftauchte, hatte Alec ein paar Wörtchen zu den beiden zu sagen. "Ich bin immer noch schockiert darüber, dass sie hier auftauchen", gab der "Drunk Parents"-Star zu, wie Mirror berichtet. Denn mit der Netflix-Dokumentation, die am 8. Dezember erscheinen wird, haben sich Harry und Meghan nicht bloß Freunde gemacht. Doch wie die Sussexes mit der Presse und schwierigen Situationen umgehen, bewundere Alec. "Es ist gut für sie, dass sie sich für einen anderen Weg entschieden haben. Manchmal denke ich, dass ich gerne dasselbe tun würde", beichtete der Schauspieler.

Obwohl viele Leute die Dokumentation bereits aufgeregt herbeisehnen und hoffen, dass sie einige Wahrheiten über das britische Königshaus ans Licht bringen wird, wird der Trailer bereits im Netz zerrissen. Denn wie RTL berichtet hatte, seien in der Vorschau bereits Unstimmigkeiten aufgetreten. So sollen sich einige Szenen ganz anders abgespielt haben, als sie dort dargestellt werden.

Getty Images Alec Baldwin bei der Hope Gala

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Hope Award Gala 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Manchester im September 2022

