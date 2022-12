Dan Osborn trauert um Reality-TV-Kollegin Kirstie Alley (†)

Dan Osborne trauert um seine Kollegin Kirstie Alley (71). Die Schauspielerin hat am vergangenen Montag den Kampf gegen den Darmkrebs verloren und ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Neben Filmen wie "Liebe ohne Krankenschein" zeigte sie sich auch in der Reality-TV-Show Celebrity Big Brother – das amerikanische Pen­dant zum deutschen Promi Big Brother. Dort lernte Dan die Legende kennen und hatte sie offensichtlich lieb gewonnen. Jetzt zeigt er in der Öffentlichkeit seine Trauer zu Kirsties Verlust.

"Ich wache heute Morgen mit so traurigen Nachrichten auf", schrieb der 31-Jährige unter einem Instagram-Beitrag und führte seine rührenden Worte weiter aus: "Sie ist eine Hollywood-Legende, aber einen Monat lang habe ich jeden Tag Zeit mit ihr verbracht. Sie war so bodenständig, so nett, so liebevoll und so lustig!" Die Bilder zeigten den The Only Way Is Essex-Teilnehmer und die "The Middle"-Darstellerin bei der gemeinsamen Zeit in dem Promi-Haus. Mal schauten sie ernst, mal alberten sie herum und lachten miteinander.

Auch andere Kollegen äußerten sich unter dem Post zu dem Tod der Schauspielerin. "So traurig, unsere liebenswerte Freundin", schrieb die Schriftstellerin Sally Morgan. Ein anderer Kommentar lautete: "Es tut mir leid, diese traurigen Nachrichten zu hören, Kumpel."

Anzeige

Instagram / danosborneofficial Dan Osborne, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley, US-amerikanische Schauspielerin

Anzeige

Instagram / danosborneofficial Britischer Reality-TV-Star Dan Osborne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de