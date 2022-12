Einen Monat nach Tod: Aaron Carter wäre heute 35 geworden!

Aaron Carter hätte heute seinen 35. Geburtstag gefeiert. 1994 zog es den Musiker das erste Mal auf die Bühne. Nur zwei Jahre später, im Alter von neun Jahren, veröffentlichte der Blondschopf sein erstes eigenes Album. Doch das Dasein als Kinderstar hatte für den "I'm All About You"-Interpreten schwere Folgen. Er rutschte in die Drogensucht ab. Anfang November verstarb der Sänger dann überraschend. Heute wäre Aaron 35 Jahre alt geworden.

Vor seinem plötzlichen Tod schien es für den Musiker wieder bergauf zu gehen. Erst im vergangenen Jahr wurde der kleine Bruder von Backstreet Boys-Star Nick Carter (42) zum ersten Mal Vater. Sein Sohn Prince Lyric (1) war seither sein ganzer Stolz. Zudem plante er, seine Gesangskarriere wieder voranzutreiben. Der Musiker hatte anscheinend bereits an einem neuen Album gearbeitet.

Dennoch hätten ihn seine Dämonen immer wieder eingeholt. Wie seine Ex-Freundin Melanie Martin gegenüber Page Six berichtete, habe sich der Musiker immer wieder dazu überreden lassen, zu Partys zu gehen und dies hinterher bereut. Laut seinem Manager Taylor Helgeson habe Aaron zudem stark unter dem Hass, der ihm im Netz entgegenkam, gelitten. Doch trotz seines turbulenten Lebens bleibt der Sänger unvergessen und für immer im Herzen seiner Familie.

Instagram / missmelaniemartinx Aaron Carter gibt seinem Sohn die Flasche

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie Martin

Instagram / angelcharissma Angel, Aaron und Nick Carter 2015

