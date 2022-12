Für ihre neue Rolle versteckt Kaley Cuoco ihren Babybauch

Auf diesen Bildern ist nichts von einem Babybauch zu sehen! Kaley Cuoco (37) und ihr Partner Tom Pelphrey (40) hatten im Oktober verkündet, dass sie Eltern werden. Für den The Big Bang Theory-Star handelt es sich um den ersten Nachwuchs. Seitdem schwärmt die Schauspielerin von ihrer Schwangerschaft und präsentiert sich stolz im Netz. Doch für ihre neue Rolle muss Kaley ihren Bauch kaschieren!

Am Montag wurde die Blondine in Los Angeles bei den Dreharbeiten zu ihrer neuen Serie gesichtet. Auf den Paparazzi-Schnappschüssen ist zu sehen, dass sich Kaley hierfür in schlichte und ziemlich weite Klamotten geschmissen hat. Und das aus gutem Grund: Für ihre neue Rolle muss die 37-Jährige ihren Babybauch verstecken.

Kaley und Tom können es kaum abwarten, ihre Tochter auf der Welt zu begrüßen und sie im Arm zu halten. In einem Interview hatte der "Ozark"-Darsteller betont, wie sehr er sich auf das Papasein freue. "Es ist die wunderbarste Sache. Wir sind so dankbar, so zufrieden, so glücklich", schwärmte Tom gegenüber Extra.

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Garrett Press / MEGA Kaley Cuoco bei den Dreharbeiten zu ihrer neuen Serie

Getty Images Tom Pelphrey, Schauspieler

