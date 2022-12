Große Trauer: Aaron Carter wäre heute 35 Jahre alt geworden

Der Tod von Aaron Carter (✝34) hinterlässt noch immer Spuren. Vor einem Monat wurde die Welt von der Nachricht über den Tod des Sängers erschüttert. Man fand ihn leblos in seiner Badewanne auf, bislang ist die genaue Todesursache aber noch nicht bekannt. Aarons Ableben setzte der Familie des "Crush on You"-Sängers sehr zu, da es seit der Geburt seines Sohnes Prince Lyric so wirkte, als ginge es in seinem Leben nach seiner Drogenvergangenheit wieder bergauf. Vor allem heute ist die Trauer um den Verstorbenen besonders groß: Aaron wäre heute – am 7. Dezember – 35 Jahre alt geworden. Das ruft einige Erinnerungen an ihn hervor und zeigt noch einmal mehr, was für eine große Lücke er hinterlässt.

