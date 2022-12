"Toxisch": Was sagt "Bachelor in Paradise"-Dario dazu?

Dario Carlucci (35) sieht das eindeutig anders. Der einstige Bachelorette-Kandidat suchte bei Bachelor in Paradise nach seiner passenden Lady. Nachdem es zwischen ihm und Yasmin Vogt (24) zunächst gefunkt hatte, entschied er sich dafür, die Sendung zu verlassen. Bei einem finalen Gespräch mit der Bachelor-Bekanntheit erklärte der Hottie seine Beweggründe. Anschließend schoss Yasmin gegen den Realitystar und bezeichnete ihn als "toxisch". Was sagt Dario zu diesen harten Worten?

"Das Wort toxisch wird heutzutage für alles genutzt. Obwohl viele nicht wissen, was dahintersteckt. Mein Verhalten war weder toxisch, noch habe ich die Beleidigung danach verdient", stellte der 35-Jährige im Promiflash-Interview klar. Yasmin habe sich in der Zwischenzeit dafür entschuldigt, was Dario sehr schätze. Zudem betonte er: "Ich wollte Yve nie verletzen. Ich habe mich nett von Alex verabschiedet, ihm Glück mit Yve gewünscht und war froh, raus zu sein."

Für Dario sei von Anfang an klar gewesen, dass sich Alex und Yasmin gut verstehen, daher kam für ihn nur der Exit infrage: "Ich bin auch nicht der Typ Mann, der sich dann kurzerhand an eine andere Frau ranschmeißt. Vorher gehe ich." Dennoch freue er sich auf die kommenden Folgen, wie er gegenüber Promiflash verriet.

