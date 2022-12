Geben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr Talkshow-Debüt?

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wollen sich weiter der Öffentlichkeit stellen! Heute wurde die ersten Folgen der Doku der beiden veröffentlicht: Darin geht es nicht nur um ihre Liebesgeschichte und das Leben mit ihren Kindern, sondern auch um die Skandale im Königshaus der letzten Jahre. Doch das royale Ehepaar hat offenbar noch nicht genug von seiner Enthüllungstour: In der kommenden Woche werden Harry und Meghan wohl in einer Talkshow zu Gast sein!

"Ratet, wer am kommenden Donnerstag sein Talkshow-Debüt geben wird", schrieb der offizielle Account der "Tonight Show" auf Twitter. Darunter gab er noch einen Tipp: Er postete einen Kronen- und einen Krawatten-Emoji. Scheint ganz so, als würden Prinz Harry und Suits-Darstellerin Meghan Jimmy Fallon (48) in seiner Show besuchen! Zuvor hatten die Royals Talkmasterin Oprah Winfrey (68) zwar bereits ein langes Enthüllungsinterview gegeben – ihr Besuch in einer Talkshow wäre aber eine absolute Premiere.

Schon in den ersten Folgen der Doku hatten Harry und Meghan sich offen wie nie gezeigt: Sie teilten nicht nur private und bisher ungesehene Fotos, sondern sprachen auch ehrlich über ihre Kennenlerngeschichte und Harrys Kindheit. Bei Jimmy werden sie also sicher auch viel zu erzählen haben...

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2021

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022 in Düsseldorf

